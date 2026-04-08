قبل ساعة ونصف الساعة فقط من الوعيد الأمريكي بـ"إماتة حضارة كاملة"، توقفت آلة حرب إيران فجأة، ليستعيد العالم بعض أنفاسه المحبوسة رعبًا مما كانت ستؤول إليه منطقة الشرق الأوسط من جحيم، يعقبه انهيار اقتصادي عالمي غير مسبوق. ولكن، وفي حبكة درامية تليق بأعقد الروايات السياسية في العصر الحديث، تبدلت لغة النار والبارود إلى إعلان مفاجئ عن هدنة مؤقتة.

غير أن نظرة فاحصة لما يدور خلف كواليس الغرف الدبلوماسية المغلقة، تكشف أن ما تم التوصل إليه ليس اتفاق سلام دائم يعيد الاستقرار، بل هو أقرب إلى حقل ألغام دبلوماسي تنتظره الكثير من الجهود الشاقة للوسطاء من أجل تفكيكه.

وأمام هذا المشهد الضبابي كله، يبرز التساؤل الأكثر إلحاحًا في العواصم العالمية: هل نحن أمام نهاية حقيقية لهذه الحرب، أم مجرد "استراحة محارب" تسبق العاصفة الكبرى وتؤسس لواقع أكثر دموية؟

دبلوماسية "تروث سوشيال".. كيف وصلنا إلى هنا؟

لفهم أبعاد هذا التحول الجذري، يجب العودة إلى الدقائق التسعين الحرجة التي سبقت انتهاء المهلة المحددة لشن ضربات عسكرية غير مسبوقة.

ففي وقت كانت فيه القاذفات الأمريكية الاستراتيجية تتأهب للتحليق، أحدث الرئيس دونالد ترامب زلزالًا سياسيًا عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، معلنًا بشكل مباغت تعليق كل العمليات العسكرية ضد طهران لمدة أسبوعين كاملين، في تراجع تكتيكي لافت عن تهديداته السابقة بمحو حضارة بأكملها وتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية وإعادتها إلى العصور الحجرية.

في سياق تفسيره لهذا القرار المفاجئ الذي أنقذ أسواق الأسهم العالمية من انهيار وشيك، وصف ترامب المقترح الإيراني الذي تسلمه عبر الوسطاء بأنه يمثل "أساسًا عمليًا للتفاوض".

هذا الوصف الرئاسي يشير بوضوح إلى حدوث اختراق دبلوماسي مفاجئ تقوده قنوات الاتصال الخلفية، وتحديدًا الجهود الحثيثة التي بذلتها القاهرة وإسلام أباد في اللحظات الأخيرة لتقريب وجهات النظر وتجنب حافة الهاوية.

ورغم أن الإعلان الترامبي جنب المنطقة دمارًا مؤكدًا في الليلة الماضية، لكنه، في جوهره، يعكس أيضًا استراتيجية التفاوض على حافة الهاوية، أو ما يُعرف بـ "نظرية الرجل المجنون"، التي تتقنها الإدارة الأمريكية الحالية بشكل مؤسسي.

اقرأ أيضًا: دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟

فالهدنة المحددة بأربعة عشر يومًا لا تعني السلام، إنها تضع سيف الوقت مجددًا على رقبة المفاوضين الإيرانيين والدوليين، وتُبقي الأصول العسكرية الأمريكية، من حاملات طائرات وغواصات نووية، في حالة تأهب قصوى.

وهذا التكتيك يضمن لواشنطن الاحتفاظ بأعلى درجات الضغط النفسي والميداني على صانع القرار الإيراني، لاستكمال المحادثات الشاقة تحت تهديد السلاح المباشر.

فك شفرة هدنة إيران.. البنود الأمريكية الـ 15 والإيرانية الـ 10

بالانتقال من مفاجأة الإعلان الرئاسي إلى صلب المعركة الدبلوماسية التفصيلية، يكشف تفكيك بنود التفاوض المطروحة عن هوة سحيقة وتباين صارخ بين طموحات الطرفين لا يمكن ردمها بسهولة.

وفقًا للتقارير الدبلوماسية المتطابقة التي تسربت للصحافة الغربية، ألقت واشنطن على طاولة الوسطاء خطة متكاملة وصارمة تتألف من 15 بندًا، صُممت خصيصًا لتجريد طهران من أهم أوراق قوتها العسكرية والجيوسياسية.

تتمحور الرؤية الأمريكية في هذه الوثيقة حول فرض وقف إطلاق نار صارم لمدة 30 يومًا، يتزامن بشكل فوري مع بدء تفكيك جوهري للقدرات النووية الإيرانية في منشآت حيوية مثل "فوردو" و"نطنز"، والسماح للمفتشين الدوليين بصلاحيات وصول غير مقيدة.

وعود أمريكية تدريجية برفع العقوبات

وفي المقابل، تقدم واشنطن وعودًا تدريجية برفع حزم محددة من العقوبات الاقتصادية الخانقة التي كبلت الاقتصاد الإيراني لسنوات طويلة.

هذه الخطة الأمريكية تعكس رغبة واضحة في استثمار التفوق العسكري الكاسح لفرض استسلام سياسي مقنع على القيادة الإيرانية دون الاضطرار لخوض حرب برية مكلفة.

على النقيض تمامًا من هذه الرؤية الاستسلامية، لم تقف طهران بهيئة المتلقي الضعيف أو المذعور. وقد كشف موقع "أكسيوس" والعديد من المصادر الغربية المطلعة، أن الرد الإيراني، الذي سُلِّم عبر القنوات الدبلوماسية الباكستانية، جاء في صيغة خطة مضادة ومحكمة من 10 بنود اتسمت بطابع "الحد الأقصى".

ترفض هذه الخطة الإيرانية بشكل قاطع فكرة الهدن المؤقتة أو أنصاف الحلول التي تبقي طهران تحت رحمة الابتزاز الأمريكي، وتطالب بدلًا من ذلك بإنهاء دائم وشامل للحرب كشرط مسبق لأي تسوية حقيقية طويلة الأمد.

ولا تتوقف المطالب الإيرانية عند هذا الحد الدفاعي، بل تتجاوزه للمطالبة بضمانات أمنية مكتوبة وملزمة تمنع أي اعتداءات مستقبلية أو انسحابات أحادية من الاتفاقيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تصر طهران على فتح ملف دفع تعويضات مالية ضخمة عن الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والعسكرية جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة، وهو ما يعتبره المراقبون الغربيون تحديًا صريحًا ومباشرًا للهيمنة الأمريكية في صياغة شروط السلام بالشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: المبادرة الصينية الباكستانية.. كيف تتيح لترامب تسويق "نصره المزعوم" بحرب إيران؟

حرب إيران ومضيق هرمز.. ماذا ينتظرنا في اليوم التالي؟

ما يزيد من تعقيد المشهد القادم ويجعل من هذه الهدنة حقل ألغام حقيقي غير مأمون العواقب، هو ما ينتظر الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد في "اليوم التالي" للاتفاق، وتحديدًا فيما يخص شريان التجارة الأهم والأخطر: مضيق هرمز.

فرغم أن الرئيس الأمريكي ترامب جعل من مسألة الفتح الفوري للمضيق شرطًا جوهريًا لتجنب الضربة العسكرية ولجم أسعار النفط المشتعلة، إلا أن طهران حولت هذا المطلب الحيوي إلى أداة لـ "الابتزاز الاقتصادي" المحكم والمُقنن.

أبدت القيادة الإيرانية موافقة مبدئية على فتح الممر المائي، لكن بشروط سيادية قاسية تتضمن حق إيران الحصري في تنظيم حركة المرور البحرية، بالتنسيق اللوجستي مع سلطنة عُمان، وفرض رقابة صارمة وتفتيش على هوية السفن العابرة للتأكد من عدم ارتباطها بالدول التي تفرض عقوبات أو تشارك في التحالف العسكري ضد طهران.

إيران تطلب رسومًا على هرمز

ولم تكتفِ طهران بفرض السيادة الأمنية في المياه الإقليمية، فوجهت ضربة اقتصادية موجعة للنظام التجاري العالمي وأسواق التأمين البحري عبر مشروع قانون أقره برلمانها مؤخرًا لفرض "رسوم عبور وتأمين" إجبارية.

وأكد علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في تصريحات رسمية لا تقبل التأويل، أن بلاده بدأت بالفعل في تطبيق "مفهوم جديد للسيادة" يفرض رسومًا تصل إلى مليوني دولار أمريكي على كل سفينة تجارية أو ناقلة نفط تعبر المضيق، مبررًا هذا القرار المثير للجدل بأن "للحرب تكاليف اقتصادية باهظة يجب تعويضها من المستفيدين".

هذا المطلب الصادم، الذي أدرجته طهران بقوة ضمن خطة الـ 10 بنود للسلام، يمثل سابقة تاريخية خطيرة تضع خُمس إنتاج العالم من النفط تحت رحمة الخزانة الإيرانية، ويحوّل المضيق فعليًا من ممر دولي حر تكفله القوانين الدولية إلى قناة إيرانية خالصة تُستخدم لتعويض خسائر الحرب.

وهذا "الابتزاز المالي" الصريح يضع واشنطن وحلفاءها الأوروبيين والآسيويين أمام معضلة حقيقية لا فكاك منها؛ فإما القبول بدفع هذه "الإتاوات المليارية" التي ستُشعل موجات تضخم كارثية وترفع أسعار كل السلع حول العالم، أو العودة إلى مربع الحرب وتدمير المنشآت الإيرانية فور انقضاء أسبوعي الهدنة الهشة.

هل اقتربنا حقًا من نهاية حرب إيران؟

الآن، يبقى السؤال المحوري معلقًا في سماء المنطقة بلا إجابة قاطعة: هل اقتربنا فعليًا من إسدال الستار على هذه الحرب المدمرة وإغلاق ملف الأزمة؟

يحاول التحليل الاستراتيجي المعمق الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن توفير خارطة طريق لفهم مآلات المستقبل القريب، الذي يؤكد أن التقييم الدقيق للسلوك العسكري الإيراني يثبت أن استراتيجية طهران الحالية تعتمد بشكل جذري على مبدأ "التصعيد بدلًا من المعايرة".

وهو ما يعني ببساطة أن القيادة الإيرانية لم تعد مهتمة بتوجيه رسائل سياسية محسوبة أو ضربات محدودة، بقدر سعيها الحثيث لاستعادة قوة الردع المفقودة عبر رفع سقف المواجهة العسكرية والاقتصادية إلى أقصى حد ممكن، متى ما شعرت بوجود تهديد وجودي لنظامها أو سيادتها.

ويحذر خبراء المركز من الإفراط في التفاؤل بقرب توقيع معاهدة سلام. ففترة الأسبوعين التي أُعلنت كهدنة قد لا تكون سوى "استراحة محارب" فرضتها الضرورة التكتيكية واللوجستية للجانبين؛ حيث تسعى واشنطن لإعادة تموضع قواتها وحلفائها في المياه الإقليمية وتحديث بنك أهدافها، بينما تسعى طهران في الوقت ذاته لالتقاط الأنفاس، ونقل معداتها الحساسة تحت الأرض، وتحصين ما تبقى من بنيتها التحتية الاستراتيجية ضد أي هجوم مفاجئ.

وتظل الحقيقة المرة التي تتجاهلها الأسواق المتفائلة، أن سيناريو "التصعيد بخط مستقيم" لا يزال هو التهديد الأكبر والسيناريو الأكثر رعبًا الماثل أمام أعين المنطقة بأسرها.

فإذا فشلت الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الأربعة عشر القادمة في ردم الهوة الشاسعة بين شروط واشنطن المجحفة وطلبات طهران المالية والأمنية المبالغ فيها، فإن دقات طبول الحرب ستعود بشكل أكثر جنونًا وعنفًا مما كانت عليه، ولن تكون الهدنة الحالية سوى فاصل قصير ومخادع، قبل بدء الفصل الأخير والأكثر تدميرًا وتكلفة في هذه الأزمة التاريخية التي ستمتد آثارها لأجيال قادمة.