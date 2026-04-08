قالت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن عملية الغضب الملحمي، حققت أهدافها ضمن السقف الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن العملية العسكرية انتهت بعد تحقيق الأهداف المعلنة خلال فترة العمليات.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعلن تحقيق نصر عسكري في إيران، مشيرة إلى أن ذلك جاء بفضل قيادة الرئيس ترامب، ونجاح القوات الأمريكية في تنفيذ المهام الموكلة إليها خلال العمليات، بحسب الجزيرة.

وأوضحت أن نجاح الجيش الأمريكي منح الرئيس نفوذًا كبيرًا في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدة أن التطورات العسكرية عززت الموقف التفاوضي لواشنطن خلال المرحلة الحالية.

كما أشارت إلى أن الرئيس ترامب نجح في تأمين إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بعد فترة من التوترات التي أثرت على حركة المرور البحري في المنطقة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت أهدافها العسكرية الرئيسية في إيران خلال 38 يومًا من العمليات المكثفة، معتبرة أن نتائج العملية تمثل تحولًا مهمًا في مسار المواجهة.