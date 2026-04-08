اتفاق وقف اطلاق النار.. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إيقاف عملياتها

كتب : محمد أبو بكر

04:39 ص 08/04/2026

المقاومة الإسلامية في العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة، لمدة أسبوعين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان تم تلاوته على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بعد حوالي ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المقاومة الإسلامية في العراق العراق وقف العمليات العسكرية في العراق خطة إيران لوقف إطلاق النار إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران دور مصر في وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا مصر ترحب بوقف إطلاق النار دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

