أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة، لمدة أسبوعين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان تم تلاوته على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بعد حوالي ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.