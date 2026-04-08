ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل وشامل للولايات المتحدة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار يعد انتصار كامل وشامل للولايات المتحدة.

أضاف الرئيس الأمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه سيتم التعامل مع مسألة اليورانيوم الإيراني على أكمل وجه، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.