صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة عن تقرير حكم نهائي المغرب والسنغال

فجرت صحيفة لوموند الفرنسية، مفاجأة مدوية حول ماكتبه حكم مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي شهدت أزمة مدوية بالتلويح بالانسحاب من قبل منتخب السنغال.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد أعلنت الشهر الماضي قبول استئناف المغرب واحتساب السنغال خاسرًا في النهائي، ليكون المغرب بطلًا لكأس الأمم الأفريقية 2025.

كواليس تقرير حكم مباراة المغرب والسنغال

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، مفاجأة صادمة عن تقرير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي وثق فيه أحداث نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم لم يكتب في تقريره انسحاب منتخب السنغال من المباراة، وكل ما ذكره أن اللعب توقف في الدقيقة 97 لمدة 12 دقيقة ثم تم استئناف اللقاء.

إقرأ أيضًا:

