صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة عن تقرير حكم نهائي المغرب والسنغال

كتب : محمد عبد الهادي

06:28 م 06/04/2026 تعديل في 06:31 م

منتخب السنغال

فجرت صحيفة لوموند الفرنسية، مفاجأة مدوية حول ماكتبه حكم مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي شهدت أزمة مدوية بالتلويح بالانسحاب من قبل منتخب السنغال.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد أعلنت الشهر الماضي قبول استئناف المغرب واحتساب السنغال خاسرًا في النهائي، ليكون المغرب بطلًا لكأس الأمم الأفريقية 2025.

كواليس تقرير حكم مباراة المغرب والسنغال

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، مفاجأة صادمة عن تقرير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي وثق فيه أحداث نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم لم يكتب في تقريره انسحاب منتخب السنغال من المباراة، وكل ما ذكره أن اللعب توقف في الدقيقة 97 لمدة 12 دقيقة ثم تم استئناف اللقاء.

بعد اهتمام اسباني.. اشتباه في إصابة بلال عطية لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

"نحن أبطال أفريقيا".. رئيس الاتحاد السنغالي يتحدث عن سحب لقب كأس الأمم من منتخب بلاده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
حوادث وقضايا

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق