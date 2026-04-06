أجزاء منهارة وظلام دامس.. كوبري العايقة بكفر الشيخ يهدد حياة أهالي 3 قرى

كتب : إيهاب عمران

03:16 م 06/04/2026
    حفرة في الكوبري_7
    حفر وتهشيم في كوبري العايقة_8
    سوء حالة الكوبري_5
    حفرة في كوبري العايقة_6
    سوء حالة كوبري العايقة_4
    طؤيق قرية كوبري العايقة_3
    كوبري العايقة وسوء حالته_2
    جانب من كوبري العايقة_9
    كوبري العايقة ومعاناة الاهالي_1

في قرية العايقة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، يعاني الأهالي منذ أكثر من 15 عامًا من سوء حالة كوبري القرية، الذي تحوّل من مرفق حيوي يخدم المواطنين إلى خطر يهدد حياتهم يوميًا.

وقال عبدالباسط عبدالمنعم، أحد سكان القرية، لـ مصراوي: "بقالنا أكثر من 15 سنة بنعاني من الكوبري اللي بقى متهالك واضح على مرأى ومسمع من المسؤولين ولا حياة لمن تنادى"، موضحا أن أجزاء كبيرة من الكوبري انهارت دون أي صيانة، رغم أن إنشائه يعود إلى نحو 40 عامًا.

شريان رئيسي يخدم آلاف المواطنين

وأكد رضا الشبراوي أن الكوبري يمثل شريانًا حيويًا يخدم حوالي 8 آلاف مواطن يوميًا، إذ يربط العايقة بعدد من القرى المجاورة مثل أبوعساكر وأبومشاق، كما يُعد الطريق الرئيسي لعبور التلاميذ إلى المدارس الابتدائية والإعدادية، ما يزيد من خطورته، خاصة على الأطفال.

غياب الإضاءة وحوادث مستمرة

وتزداد المخاطر مع غياب الإضاءة، ما يجعل المرور على الكوبري ليلاً مغامرة محفوفة بالمخاطر، وسط تكرار سقوط الأطفال، وأكد الأهالي أن القلق مستمر خلال تنقل أبنائهم يوميًا.

شكاوى بلا استجابة وغضب متصاعد

وقال حمادة جمعة، من سكان القرية، إن الشكاوى المتكررة إلى مجلس مدينة بيلا لم تلقَ أي استجابة، ما أدى إلى حالة من الغضب بين الأهالي، واستمرار الكوبري في حالة تهالك دون تدخل فعّال.

وأكد الأهالي أن مطالبهم يجب أن تتحول من مجرد شكاوى إلى خطوات عملية لإعادة الأمان للكوبري وإنهاء معاناة آلاف السكان.

مناشدة المحافظ بالتدخل العاجل

وناشد أهالي القرية المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل الفوري لإجراء صيانة شاملة أو إعادة تأهيل الكوبري، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال، ووضع حد لحالة الإهمال التي طالته.

في المقابل، حاول مراسل "مصراوي" التواصل مع آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، للحصول على رد رسمي، لكن عدم الرد حال دون التواصل معها.

كفر الشيخ كوبري العايقة إهمال شكاوى المواطنين

