جاموسة تهاجم 8 أشخاص وتصيبهم بقرية برخيل في سوهاج

إعلان

"هاجمتهم جاموسة متوحشة".. 8 مصابين بقرية برخيل في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:05 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل مستشفى البلينا المركزي جنوب محافظة سوهاج، 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لمهاجمة من جاموسة داخل أحد المنازل بقرية برخيل بمركز البلينا، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن خدوش وجروح سطحية متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين

وضمت قائمة المصابين كلًا من: أحمد .ض 16 سنة، ضياء الدين ع 44 سنة، أنوار. ف 50 سنة، غادة. ر 26 سنة، ناهد .ع 50 سنة، سماح. إ 53 سنة، عبدالله أ 21 سنة، يوسف. ض 12 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية برخيل التابعة لمركز البلينا.

تقديم الإسعافات والإجراءات القانونية

جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما أخطرت الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيق إدارة الطب البيطري

قال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، إنه رصد الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكلف مدير إدارة الطب البيطري بمركز البلينا بفحص الواقعة ميدانيًا وإعداد تقرير مفصل، مشيرًا إلى أنه بعد ورود التقرير ستتضح حقيقة عقر الجاموس للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج البلينا برخيل هجوم جاموسة إصابة 8 أشخاص مستشفى البلينا المركزي

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

