الزمالك يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة لـ"فيفا" غدًا

تستعد إدارة نادي الزمالك لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تُقام بالتعاون مع جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار حرص النادي على دعم الأنشطة العلمية وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الرياضية.

تفاصيل استقبال نادي الزمالك لوفد الدبلومة الرياضية بالفيفا

أنهت إدارة النادي جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال وفد دبلومة "فيفا"، وسيكون مسؤولو النادي في استقبال الوفد بالشكل الذي يليق باسم ومكانة القلعة البيضاء، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للزائرين تعكس تاريخ النادي وإمكاناته الكبيرة.

ويشارك في الدورة دارسون من 12 دولة، هي: فرنسا، والجزائر، والمغرب، وقطر، والكويت، والسعودية، وتنزانيا، وكينيا، وليبيريا، وليبيا، ومالي، بالإضافة إلى مصر.

وتُعد هذه الدورة النسخة الثامنة عشرة من دبلومة "فيفا"، بمشاركة نحو 70 دارسًا، وتتضمن الزيارة برنامجًا متكاملًا لجميع المشاركين في الحدث، يشمل جولة داخل أروقة النادي للتعرف على منشآته ومرافقه المختلفة، بالإضافة إلى زيارة متحف النادي والاطلاع على أبرز مقتنياته التي تجسد تاريخ الزمالك العريق وإنجازاته الممتدة.

