قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات المسلحة الأمريكية دفعت بنحو 21 طائرة عسكرية فور إسقاط المقاتلة إف-15 إي، في إطار عمليات البحث والإنقاذ التي أُطلقت لاستعادة طاقم الطائرة.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الموجة الأولى من عمليات البحث والإنقاذ نجحت في تحديد موقع أحد الطيارين، حيث جرى إجلاؤه بواسطة مروحية إنقاذ من طرازHH-60W جولي غرين 2.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ضابط أنظمة الأسلحة تمكن من النجاة بعد القفز من الطائرة، رغم إصابته ونزيف وجهه، حيث اضطر إلى تسلق تضاريس جبلية وعرة لتفادي الوقوع في الأسر.

وقال ترامب للصحفيين إن الضابط اتبع التعليمات والتدريب العسكري المخصص لمثل هذه الحالات، موضحاً أنه توجه نحو مناطق مرتفعة في الجبال، وهي خطوة يتم تدريب الطيارين عليها لتسهيل تحديد مواقعهم وتجنب الأسر.

وأضاف أن الضابط تمكن من إسعاف نفسه ميدانياً قبل أن يتواصل مع القوات الأمريكية لتحديد موقعه بدقة.

وكشف ترامب أن عملية الإنقاذ شهدت تعبئة عسكرية واسعة، شملت نحو 155 طائرة، بينها 4 قاذفات استراتيجية و64 مقاتلة و48 طائرة للتزود بالوقود و13 طائرة إنقاذ، إلى جانب نحو 200 جندي شاركوا في العملية، كما أشار إلى أن العملية تضمنت خطة تضليل وخداع لإرباك القوات الإيرانية بشأن الموقع الحقيقي للضابط.

وقال ترامب: "أردنا أن يبحثوا في أماكن مختلفة، لذلك كنا منتشرين في كل مكان".