تبادلوا اللكمات.. واقعة استثنائية بطرد 24 لاعبا في مباراة واحدة بفرنسا

كتب : محمد خيري

11:58 ص 06/04/2026 تعديل في 12:06 م

شهدت إحدى مباريات كرة القدم للهواة في فرنسا واقعة استثنائية، بعدما اضطر حكم لقاء جمع بين فريقي "أفنير غيلييه" و"إندبندنت مورون ب" إلى إشهار 24 بطاقة حمراء، على خلفية أحداث عنف جماعية أعقبت صافرة نهاية المباراة.

وبدأت التوترات خلال مجريات اللقاء الذي أُقيم يوم الأحد، في ظل أجواء مشحونة داخل وخارج الملعب، حيث تصاعدت حدة الاحتكاكات اللفظية، خاصة تجاه طاقم التحكيم.
ووفقًا لتقارير فرنسية، أكد مسؤولو نادي "مورون" أن الإهانات استمرت طوال المباراة، واستهدفت بشكل خاص حكم التماس، ما ساهم في تأجيج الأوضاع.

ومع إطلاق صافرة النهاية، تحولت المشاحنات إلى اشتباكات بالأيدي، شارك فيها لاعبون وجماهير من الجانبين، في مشهد فوضوي واسع. وأوضح نادي "غيلييه" أن “الجميع تورط في العراك”، الذي تضمن تبادلًا للكمات والركلات، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

الواقعة من بين الأبرز في الملاعب الفرنسية

وتدخلت قوات الدرك الفرنسي عقب تلقي بلاغات تفيد بوجود أفراد يحملون أدوات حادة وهراوات في محيط الملعب. وأفادت في بيان رسمي أنه عند وصول القوات، كانت حدة الاشتباكات قد بدأت في التراجع.

وتُعد هذه الواقعة من بين الأبرز في الملاعب الفرنسية على مستوى كرة القدم للهواة، في ظل العدد الكبير من البطاقات الحمراء التي تم إشهارها دفعة واحدة، ما يفتح الباب أمام عقوبات صارمة منتظرة من الجهات المختصة.

الدوري الفرنسي لجنة الحكام

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
