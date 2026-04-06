حصل موقع "مصراوي" على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل المجالس المحلية وإجراء انتخابات مباشرة لها، في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم منظومة المحليات في مصر.

وينص القانون في مادته الرابعة على أن تقوم الوحدات المحلية بإدارة كافة المرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها، على أن تضطلع كل وحدة بما يختص بها من مهام الوزارات وفق القوانين واللوائح، باستثناء المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تتولى المحافظات إدارة المرافق العامة غير الخاضعة لاختصاص الوحدات المحلية.

وفي المادة الخامسة، يُنشأ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس منتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة خمس سنوات، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفي صلته بالغير، مع ضمان استمرار المجالس القائمة حتى انتهاء مدتها القانونية رغم أي تعديل للوحدات.

وينص القانون في المادة السادسة على أن يمثل المحافظ محافظته، كما يمثل رئيس كل وحدة أخرى وحدته أمام القضاء والغير، بينما تسمح المادة السابعة لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بوضع تنظيم خاص للمدن ذات الخصوصية المميزة بهدف تطويرها وتحسين مرافقها.



أما المادة الثامنة، فتتيح لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تُقسم وفق برامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية، مع إمكانية إجراء مناقلة بين البرامج أو البنود بعد موافقة المجلس المختص، وفائض الإيرادات يُرحّل للسنة التالية لخدمة احتياجات الوحدة المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المجالس المحلية في تحسين الخدمات العامة وتطوير الإدارة المحلية بما يخدم المواطنين ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.