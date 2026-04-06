تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية للنائب عمرو درويش

كتب : أحمد الجندي

01:35 م 06/04/2026 تعديل في 01:57 م
حصل موقع "مصراوي" على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل المجالس المحلية وإجراء انتخابات مباشرة لها، في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم منظومة المحليات في مصر.
وينص القانون في مادته الرابعة على أن تقوم الوحدات المحلية بإدارة كافة المرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها، على أن تضطلع كل وحدة بما يختص بها من مهام الوزارات وفق القوانين واللوائح، باستثناء المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تتولى المحافظات إدارة المرافق العامة غير الخاضعة لاختصاص الوحدات المحلية.

وفي المادة الخامسة، يُنشأ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس منتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة خمس سنوات، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفي صلته بالغير، مع ضمان استمرار المجالس القائمة حتى انتهاء مدتها القانونية رغم أي تعديل للوحدات.

وينص القانون في المادة السادسة على أن يمثل المحافظ محافظته، كما يمثل رئيس كل وحدة أخرى وحدته أمام القضاء والغير، بينما تسمح المادة السابعة لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بوضع تنظيم خاص للمدن ذات الخصوصية المميزة بهدف تطويرها وتحسين مرافقها.


اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أما المادة الثامنة، فتتيح لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تُقسم وفق برامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية، مع إمكانية إجراء مناقلة بين البرامج أو البنود بعد موافقة المجلس المختص، وفائض الإيرادات يُرحّل للسنة التالية لخدمة احتياجات الوحدة المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المجالس المحلية في تحسين الخدمات العامة وتطوير الإدارة المحلية بما يخدم المواطنين ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

عمرو درويش المجالس المحلية مشروع قانون النواب تنظيم المرافق العامة الموازنات المستقلة

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق