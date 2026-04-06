شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات

كتب : أسماء البتاكوشي

12:43 م 06/04/2026 تعديل في 01:02 م

سفارة مصر في الإمارات

أفادت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي بأنها تابعت آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات إصدار تصاريح وعقود العمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء التحديث الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 مارس 2026، بعد اجتماع مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

وأوضحت السفارة أن التحديث الجديد يتضمن إضافة شهادة حسن السير والسلوك "صحيفة الحالة الجنائية" ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح وعقود العمل، مع تحديد الحالات التي تُطلب فيها الشهادة.

وبيّنت أن هذه الشهادة لا تُطلب في حالة تجديد عقد العمل للمقيم لدى نفس جهة العمل دون تغيير، بينما يُشترط تقديمها عند إصدار تصاريح عمل جديدة، سواء للمصريين داخل الإمارات الراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية، مثل تغيير جهة العمل أو تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة عمل، أو للقادمين من مصر للعمل لأول مرة.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سواء من حاملي المؤهلات العليا أو المتوسطة، إضافة إلى العمالة الفنية.

وفيما يتعلق بآلية استخراج صحيفة الحالة الجنائية، أوضحت السفارة أنه يمكن استخراجها من داخل مصر عبر الجهات المختصة، ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية، تليها سفارة دولة الإمارات في القاهرة، ثم وزارة الخارجية الإماراتية.

أما في حال استخراجها من داخل الإمارات، فيمكن الحصول عليها من خلال سفارة مصر في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي، حيث يتم إرسالها إلى مصر لاستيفاء الأختام المطلوبة، ثم التصديق عليها من الجهات المختصة، وصولًا إلى التصديق النهائي من وزارة الخارجية الإماراتية.

كما ذكرت السفارة أن المستندات المطلوبة لاستخراج الصحيفة من القسم القنصلي تشمل أصل وصورة جواز السفر الساري أو بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، مع سداد رسوم قدرها 50 درهمًا.

وأكدت السفارة إمكانية تواصل المواطنين للاستفسار عبر رقم الواتساب (0505867326) المتاح على مدار الساعة، إضافة إلى رقم المكتب العمالي (0506749294)، مشددة على حرصها على تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية المصرية في الإمارات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق