سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

01:15 م 06/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 6-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 35 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، مدفوعًا بعودة سعر الأوقية عالميًا إلى الارتفاع، بالتزامن مع انطلاق تعاملات الأسبوع في بورصات المعادن العالمية.

وكانت الأوقية قد سجلت تراجعًا بنسبة 0.41% في بداية التعاملات لتصل إلى نحو 4656 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع في منتصف الجلسة، ما انعكس على تحركات الأسعار في السوق المحلية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4756 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6115 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7135 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8154 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253589 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 407700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4692 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

