باشرت النيابة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء التحقيق في المحضر رقم 619 لسنة 2026 جنح دهب، والذي حررته نقابة الأطباء ضد إحدى المريضات، على خلفية اتهامها بتصوير طبيبة داخل المستشفى دون تصريح، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما اعتُبر إساءة وتشويهًا لصورة الطاقم الطبي.

الطبيبة أمام النيابة الإدارية

وفي السياق ذاته، استمعت النيابة الإدارية في شرم الشيخ إلى أقوال الطبيبة بشأن ما نُسب إليها في الفيديو المتداول، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

صلح داخل المستشفى أعقبه نشر الفيديو

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة أن إدارة المستشفى تدخلت لاحتواء الأزمة، وتم التوصل إلى صلح بين الطبيبة والمريضة، وإزالة حالة التوتر وسوء الفهم بينهما، إلا أن المريضة قامت لاحقًا بنشر الفيديو بعد مغادرتها المستشفى، ما أدى إلى تصاعد الأزمة وإثارة الجدل.

تحقيق داخلي وشهادات داعمة

وأوضح المصدر أن إدارة المستشفى لم تكتفِ بمحاولة الصلح، بل قررت إخضاع الطبيبة لتحقيق داخلي، قبل أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق الرسمي معها.

وفي المقابل، أكد عدد من شهود العيان في مدينة دهب أن الطبيبة تتمتع بسمعة طيبة وكفاءة مهنية عالية، مشيرين إلى حسن تعاملها مع المرضى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام المريضة "ش.ع" بنشر مقطع فيديو من داخل مستشفى دهب، يظهر فيه تصرف منسوب للطبيبة وُصف بأنه غير لائق، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل.

وعلى إثر ذلك، طالبت النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطبيبة، فيما تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ رسمي ضد المريضة، متهمة إياها بالتصوير داخل منشأة حكومية دون تصريح، والإساءة إلى الفريق الطبي والتشهير به.

استمرار التحقيقات

ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن، حيث تستمع الجهات المختصة إلى أقوال شهود الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.