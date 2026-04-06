زيدان على طاولة اهتمامات الدوري السعودي.. ما القصة؟

تتواصل التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في ظل عدم توليه أي منصب فني في الفترة الأخيرة.

ومع ارتباط اسمه لتدريب منتخب فرنسا عقب ديديه ديشامب بعد بطولة كأس العالم، إلا أن اسمه طرح مؤخرًا للتدريب في الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن زيدان قاد ريال مدريد للفوز بـ9 ألقاب كبرى خلال مواسمه الخمسة على رأس الجهاز الفني، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2015-2016، 2016-2017، 2017-2018).

الهلال السعودي يفاوض زيدان لتدريب الفريق

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان لديه عروضًا من الدوري الإنجليزي والسعودي للعودة إلى القيادة الفنية، بعدما لاقى اهتمامًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما ذكرت صحيفة "آس" أن نادي الهلال "عرض عليه ملايين" للعمل في المملكة العربية السعودية.

