أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وتفقد الوزير الساحة الخارجية، وشبابيك التذاكر، والمول التجاري، والأرصفة، ثم عقد لقاءً موسعًا مع عدد كبير من العاملين بالسكك الحديدية، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة.

وفي بداية كلمته، أكد الوزير، أنه منذ تولي حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالنهوض بمرفق السكك الحديدية، وأن تكون الهيئة في طليعة الهيئات الناجحة بالدولة، وذلك بسواعد أبنائها المخلصين.

وأوضح أنه تم تنفيذ خطة عاجلة ترتكز على 5 محاور رئيسية للنهوض بهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب، وهي:

1- تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

2- تطوير عناصر البنية الأساسية (السكة – المزلقانات – المحطات).

3- تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة.

4- تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل.

5- تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة.

ولفت إلى أن هذا المرفق شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية كبيرة أصبحت ملموسة على أرض الواقع، وأصبح يقدم مستويات خدمة متميزة لجمهور المواطنين، مشيدًا بجهود العاملين بالهيئة في تحقيق هذا التطور.

كما أكد الوزير، تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والالتزام التام بلائحة الهيئة لتحقيق الانضباط الكامل، مشيرًا إلى أن الأرباح تكون لمن يستحق وللشركات التي تحقق أرباحًا فقط.

وشدد على ضرورة التزام كل موظف بمهام وظيفته المحددة في كارت الوصف الوظيفي، موضحًا أن شعار المرحلة هو: "ترشيد الإنفاق لأقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد"، تزامنًا مع استكمال عناصر المنظومة كافة.

ترشيد الكهرباء بسكك حديد مصر

أشار الوزير، إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على الموارد المتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، والحفاظ على الوقود الخاص بالجرارات وقطع الغيار، وعدم السماح بركوب أي راكب دون تذكرة، مع تحصيل الغرامات المقررة.

كما أكد ضرورة الاستثمار الأمثل لأصول الهيئة، والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وإعادة هيكلة جداول التشغيل بما يتناسب مع كثافة الركاب على الخطوط المختلفة، بما يسهم في استمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين، إلى جانب تعظيم منظومة الاشتراكات، واستمرار إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض القطاعات، بما يعزز التنافسية ويرفع جودة الخدمة المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، كرم الوزير، 22 من العاملين بالهيئة، من قائدي القطارات، وفنيي الحركة، ومشرفي القطارات، وخفراء المنافذ، ونظار المحطات، والعاملين بطوائف التشغيل المختلفة.

وجاء التكريم تقديرًا لما أظهروه من احترافية وكفاءة عالية في منع وقوع الحوادث، ورصد واحتواء المواقف الطارئة، وسرعة التعامل معها، والحد من تداعياتها المحتملة وفقًا لإجراءات السلامة المعمول بها داخل الهيئة، بما يضمن الحفاظ على أرواح الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمان وانتظام حركة التشغيل على الشبكة.

ووجه الوزير، الشكر للمكرمين على ما قدموه من جهود ساهمت في حماية أرواح المواطنين، مؤكدًا أنهم نماذج مشرفة للعاملين بالهيئة، وداعيًا جميع العاملين إلى الاقتداء بهم، والحفاظ على ممتلكات الهيئة، والاستمرار في رفع كفاءة الأداء.

كما أشاد بالجهود المبذولة من العاملين في مختلف مواقع السكك الحديدية، موجهًا باستمرار التدريب والتطوير، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان والسلامة داخل المحطات وعلى خطوط التشغيل.

