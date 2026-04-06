هآرتس: لا نية لتوسيع التوغل البري في لبنان

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب لا تعتزم التقدم بريًا بشكل أوسع داخل لبنان، رغم قيامها بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت منذ صباح اليوم عن سقوط عدد من القتلى في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "هيونداي" بصاروخ موجه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا بداخلها.

كما أشارت إلى مقتل شخص في غارة استهدفت محيط مستشفى صلاح غندور في النبطية، إضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في قصف طال منزلًا في بلدة برج رحال.

وفي منطقة مشغرة بالبقاع الغربي، أسفرت غارة نُفذت فجرًا عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، وفقًا للتقارير.

وفي تطور متصل، أعلنت الوكالة ارتفاع عدد ضحايا الغارة التي استهدفت منطقة الجناح يوم أمس إلى سبعة قتلى، ما يعكس استمرار التصعيد الجوي في عدة مناطق لبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وسط تصعيد ميداني متواصل رغم غياب مؤشرات على توسيع العمليات البرية في الوقت الراهن.