نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا

كتب : محمد خيري

12:21 م 06/04/2026

أبدى محمد عبدالجليل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحفظه على مستوى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لشخصية اللاعبين.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" على قناة CBC، انتقد عبدالجليل أداء المصري البورسعيدي خلال مواجهته الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 4-1، مشيرًا إلى وجود أخطاء فنية واضحة.

وقال: "المصري كان سيئًا جدًا أمام الزمالك، ونبيل الكوكي لم يُحسن إدارة المباراة، والتغييرات التي أجراها كانت غير موفقة".

وأضاف: "اللاعبون لم يكونوا في حالة تركيز، كما أن التبديلات جاءت متأخرة للغاية، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء والنتيجة".

لا أثق في لاعبي الأهلي

وانتقل عبدالجليل للحديث عن الأهلي، قائلًا: "في الأوقات الصعبة، يظهر معدن لاعبي الأهلي، لكن مواجهة سيراميكا كليوباترا ستكون حاسمة، خاصة أن أي تعثر قد يُهدد حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أثق بشكل كامل في بعض لاعبي الأهلي الحاليين، لأن عددًا كبيرًا منهم ليسوا من أبناء النادي، وسيكون اللقاء المقبل هو الاختبار الحقيقي لإثبات شخصيتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية".

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"

