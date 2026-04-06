أبدى محمد عبدالجليل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحفظه على مستوى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لشخصية اللاعبين.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" على قناة CBC، انتقد عبدالجليل أداء المصري البورسعيدي خلال مواجهته الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 4-1، مشيرًا إلى وجود أخطاء فنية واضحة.

وقال: "المصري كان سيئًا جدًا أمام الزمالك، ونبيل الكوكي لم يُحسن إدارة المباراة، والتغييرات التي أجراها كانت غير موفقة".

وأضاف: "اللاعبون لم يكونوا في حالة تركيز، كما أن التبديلات جاءت متأخرة للغاية، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء والنتيجة".

لا أثق في لاعبي الأهلي

وانتقل عبدالجليل للحديث عن الأهلي، قائلًا: "في الأوقات الصعبة، يظهر معدن لاعبي الأهلي، لكن مواجهة سيراميكا كليوباترا ستكون حاسمة، خاصة أن أي تعثر قد يُهدد حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أثق بشكل كامل في بعض لاعبي الأهلي الحاليين، لأن عددًا كبيرًا منهم ليسوا من أبناء النادي، وسيكون اللقاء المقبل هو الاختبار الحقيقي لإثبات شخصيتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية".