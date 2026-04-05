مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

بعد وداع كأس الاتحاد.. لقب وحيد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول قبل الرحيل

كتب : محمد عبد الهادي

02:22 م 05/04/2026 تعديل في 02:30 م

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فقد النجم المصري محمد صلاح، آماله في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي قبل رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد الخسارة التي تلقاها الريدز على يد مانشستر سيتي أمس السبت.

وخسر ليفربول من مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، ليودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي.

محمد صلاح يطارد لقب وحيد مع ليفربول قبل الرحيل

مع اعلان رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، بات النجم المصري أمامه لقب وحيد يطارده مع الفريق هذا الموسم.

حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور ذهاب ربع النهائي.

وتعد بطولة دوري الأبطال هو اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول بقيادة صلاح هذا الموسم، بعد ضياع المنافسة على الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

محمد صلاح ليفربول كأس الاتحاد الانجليزي مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
نصائح طبية

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

