فقد النجم المصري محمد صلاح، آماله في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي قبل رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد الخسارة التي تلقاها الريدز على يد مانشستر سيتي أمس السبت.

وخسر ليفربول من مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، ليودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي.

محمد صلاح يطارد لقب وحيد مع ليفربول قبل الرحيل

مع اعلان رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، بات النجم المصري أمامه لقب وحيد يطارده مع الفريق هذا الموسم.

حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور ذهاب ربع النهائي.

وتعد بطولة دوري الأبطال هو اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول بقيادة صلاح هذا الموسم، بعد ضياع المنافسة على الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

