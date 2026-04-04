تمكن فريق مان سيتي من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد المباراة مشاركة الثنائي المصري، عمر مرموش رفقة فريق مان سيتي، بالإضافة إلى مشاركة محمد صلاح مع فريق ليفربول، في اللقاء الذي شهد إهدار صلاح ركلة جزاء.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مان سيتي لملاقاة نظيره تشيلسي، يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام تشيلسي، يوم 12 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، جمعهم من 30 مباراة خاضها بالمسابقة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر أرسنال صاحب الـ70 نقطة من 31 مباراة.

المباراة الأخيرة لمحمد صلاح أمام السيتي

ويذكر أن مباراة اليوم بين ليفربول ومان سيتي، تعد المواجهة الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح أمام السيتي، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وأعلن صاحب الـ33 عاما في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

