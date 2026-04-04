الدوري المصري

20:00

الدوري الإيطالي

18:00

20:45

برباعية قاسية وركلة جزاء مهدرة.. صلاح يخوض آخر مباراة ضد مانشستر سيتي

كتب : هند عواد

04:08 م 04/04/2026

خاض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، آخر مباراة له ضد مانشستر سيتي، منذ قليل، بعدها أعلن رحيله.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لتصبح مواجهة اليوم ضد مانشستر سيتي هي الأخيرة له بقميص الريدز ضد مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يكتسح ليفربول

اكتسح مانشستر سيتي نظيره ليفربول، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى نصف النهائي.

محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي، ليحصل على تقييم 6.8/10 في اللقاء، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام محمد صلاح كالآتي:

لعب 77 دقيقة

التسديدات: 4

التسديد على المرمى:

فرص محققة مهدرة: 2

إهدار ركلة جزاء

التمريرات الصحيحة: 13/15 (87%)

التمريرات في نصف ملعب الخصم: 11/13 (85%)

التمريرات في نصف ملعبه: 2/2 (100%)

لمس الكرة: 35 مرة

لمسات غير ناجحة: 1

مراوغات (ناجحة) 3/6

تعرض لخطأ: 1

فقدان الاستحواذ: 7

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
