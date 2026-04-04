أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

ودعت المصرية هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة، من ربع النهائي، بعد الخسارة من الصينية سون يينج شا، المصنفة الأولى عالميا.

هنا جودة تخسر من المصنفة الأولى عالميا

خسرت هنا جودة من الصينية سون يينج شا، بنتيجة 4-2، في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة، لتودع البطولة من هذا الدور.

وحولت هنا جودة تأخرها في الأشواط من 2-0 إلى التقدم 3-2، لكن المصنفة الأولى عالميا فازت بالشوط السادس، ليتم لعب شوط فاصل.

دموع وتصفيق مشهد عظيم

الجمهور الصيني يصفق لبطلتنا هنا جودة.... بعد مباراه أسطورية وتاريخية حبسبت الأنفاس لآخر لحظة في كأس العالم لتنس الطاولة 🔥🇪🇬🦅❤️

وتقدمت هنا جودة في الشوط الفاصل بنتيجة 10-8، لكن الصينية عادت مرة أخرى وفازت بنتيجة 13-11.

أول تعليق لهنا جودة بعد توديع بطولة كأس العالم

علقت هنا جودة على هزيمتا من المصنفة الأولى عالميا، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "كان نفسي أكسب قوي.. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله خسارة من المصنفة رقم واحد على العالم سون يينج شا بنتيجة 4-3".

إنجاز تاريخي لهنا جودة في بطولة العالم

وحققت جودة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لتنس الطاولة، بعد التأهل لدور الثمانية لأول مرة في مسيرتها، وذلك عقب الفوز على الفرنسية جيا نان يوان بنتيجة 4-3.

