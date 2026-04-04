الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

بالدموع.. هنا جودة تودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالهزيمة من الأولى عالميا

كتب : هند عواد

10:31 ص 04/04/2026
ودعت المصرية هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة، من ربع النهائي، بعد الخسارة من الصينية سون يينج شا، المصنفة الأولى عالميا.

هنا جودة تخسر من المصنفة الأولى عالميا

خسرت هنا جودة من الصينية سون يينج شا، بنتيجة 4-2، في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة، لتودع البطولة من هذا الدور.

وحولت هنا جودة تأخرها في الأشواط من 2-0 إلى التقدم 3-2، لكن المصنفة الأولى عالميا فازت بالشوط السادس، ليتم لعب شوط فاصل.

وتقدمت هنا جودة في الشوط الفاصل بنتيجة 10-8، لكن الصينية عادت مرة أخرى وفازت بنتيجة 13-11.

أول تعليق لهنا جودة بعد توديع بطولة كأس العالم

علقت هنا جودة على هزيمتا من المصنفة الأولى عالميا، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "كان نفسي أكسب قوي.. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله خسارة من المصنفة رقم واحد على العالم سون يينج شا بنتيجة 4-3".

إنجاز تاريخي لهنا جودة في بطولة العالم

وحققت جودة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لتنس الطاولة، بعد التأهل لدور الثمانية لأول مرة في مسيرتها، وذلك عقب الفوز على الفرنسية جيا نان يوان بنتيجة 4-3.

هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة المصنفة الأولى عالميا

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
حوادث وقضايا

السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد

