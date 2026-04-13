صور.. 295 طن بضائع أوروبية عبر ميناء دمياط إلى الخليج

كتب : محمد نصار

01:33 م 13/04/2026 تعديل في 02:06 م
  • عرض 9 صورة
    خط الرورو (3)
    خط الرورو (4)
    خط الرورو (1)
    خط الرورو (2)
    خط الرورو (6)
    خط الرورو (5)
    خط الرورو (10)
    خط الرورو (11)

واصل ميناء دمياط استقبال الشحنات الأوروبية المتجهة إلى أسواق دول الخليج، بما يعكس انتظام التشغيل للاستفادة من هذا المسار اللوجستي الحيوي.

جاء ذلك امتدادًا لنجاح خدمة الترانزيت غير المباشر التي أطلقها ميناء دمياط عبر خط "الرورو" الرابط مع ميناء ترييستي الإيطالي.

واستقبل الميناء 16 شاحنة (تريلا) محمّلة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة، تضمنت مواد غذائية ومواد طلاء، وذلك ضمن منظومة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي المشار إليه.

وقد تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متكاملة، تمهيدًا لإعادة شحنها بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم استكمال رحلتها بحرًا إلى كل من الإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر.

وجرى تنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية، بعد تقديم هيئة ميناء دمياط التسهيلات اللازمة، في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة "بان مارين" المشغّل لخط الرورو، إلى جانب الإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، وكافة الجهات المعنية، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، استنادًا إلى منظومة رقمية متطورة تدعم كفاءة الأداء وتكامل البيانات.

ويعكس استمرار استقبال هذه النوعية من الشحنات نجاح الخدمة الجديدة التي يقدمها الميناء في مجال الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، خاصة في ظل ما يوفره من مزايا تنافسية، تشمل تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، فضلًا عن الاستفادة من التيسيرات الجمركية المقررة، وفي مقدمتها إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة (ACI).

