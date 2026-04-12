كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد، موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول المقبلة، أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح، غاب عن المشاركة في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الأربعاء الماضي على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين باريس سان جيرمان وليفربول، بفوز الفريق الفرنسي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي 8 أبريل الجاري.

موقف صلاح من المشاركة أمام باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم المصري من المتوقع أن يشارك بشكل أساسي في مباراة باريس سان جيرمان المقبلة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن مباراة الثلاثاء المقبل، قد تكون الأخيرة للنجم المصري مع الريدز في البطولات الأوروبية، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، لذا يسعى إلى قيادة فريقه للفوز والتأهل لنصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتقام مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أنفيلد".

