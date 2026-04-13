أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان رسمي، مقتل لاعب فريق بيريكوم تشيلسي، دومينيك فريمبونج، إثر حادث هجوم مسلح.

وأعرب الاتحاد، عبر بيانه المنشور على موقعه الرسمي، عن صدمته وحزنه العميقين لوفاة اللاعب، مقدمًا التعازي لإدارة نادي بيريكوم تشيلسي وأسرة الفقيد.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء عودة الفريق من إحدى مباريات الدوري الغاني الممتاز، حيث تعرضت حافلة الفريق لهجوم مسلح أسفر عن مقتل اللاعب.

وأكد الاتحاد أن هذه الحادثة المأساوية لا تمثل خسارة للنادي فقط، بل لكرة القدم الغانية بأكملها، مشيرًا إلى أن دومينيك فريمبونج كان من المواهب الواعدة ويتمتع بروح مميزة داخل الملعب.

الشرطة الغانية تحقق في الواقعة

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع إدارة النادي والجهات الأمنية المختصة، وعلى رأسها الشرطة الغانية، لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

وشدد الاتحاد الغاني لكرة القدم على عزمه مراجعة وتعزيز إجراءات تأمين تنقلات الأندية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، داعيًا أسرة كرة القدم في غانا إلى مساندة النادي وعائلة اللاعب في هذا الظرف الإنساني الصعب.