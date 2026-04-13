كارثة تهز الكرة الغانية.. مقتل لاعب في هجوم مسلح والشرطة تدخل

كتب : محمد خيري

12:41 م 13/04/2026

صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان رسمي، مقتل لاعب فريق بيريكوم تشيلسي، دومينيك فريمبونج، إثر حادث هجوم مسلح.

وأعرب الاتحاد، عبر بيانه المنشور على موقعه الرسمي، عن صدمته وحزنه العميقين لوفاة اللاعب، مقدمًا التعازي لإدارة نادي بيريكوم تشيلسي وأسرة الفقيد.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء عودة الفريق من إحدى مباريات الدوري الغاني الممتاز، حيث تعرضت حافلة الفريق لهجوم مسلح أسفر عن مقتل اللاعب.

وأكد الاتحاد أن هذه الحادثة المأساوية لا تمثل خسارة للنادي فقط، بل لكرة القدم الغانية بأكملها، مشيرًا إلى أن دومينيك فريمبونج كان من المواهب الواعدة ويتمتع بروح مميزة داخل الملعب.

الشرطة الغانية تحقق في الواقعة

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع إدارة النادي والجهات الأمنية المختصة، وعلى رأسها الشرطة الغانية، لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

وشدد الاتحاد الغاني لكرة القدم على عزمه مراجعة وتعزيز إجراءات تأمين تنقلات الأندية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، داعيًا أسرة كرة القدم في غانا إلى مساندة النادي وعائلة اللاعب في هذا الظرف الإنساني الصعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب غانا بيريكوم تشيلسي دومينيك فريمبونج

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين ركاب داخل محطة مترو الزيتون | فيديو
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين ركاب داخل محطة مترو الزيتون | فيديو
"استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة".. د. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
"استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة".. د. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله
رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله

فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
تكسر حاجز الـ30.. موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد