الدوري المصري

غزل المحلة

17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

20:00

السد القطري

أول سيدة تقود فريق كرة قدم.. من هي ماري لويس مدربة يونيون برلين؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 ص 13/04/2026

ماري لويس

باتت ماري لويس أيتا، مدربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين بالدوري الألماني، هي الأولى التي تشغل هذا المنصب في البوندسليجا و الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

تعيين ماري لويس على رأس القيادة الفنية لفريق يونيون برلين الألماني، جاء بعد إقالة المدرب المقال شتيفن باومغارت لسوء النتائج، ولكنها المرة الأولي التي يتم فيها تعيين سيدة مدربة فريق كرة قدم بأوروبا.

أبرز المعلومات عن ماري لويس مدربة يونيون برلين

ماري لويس أيتا تبلغ من العمر 34 عامًا

خاضت تجربة مع أندية توربين بوتسدام، فيردر بريمن وهيرفورد في الدوري الألماني للسيدات.

حققت لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2010 مع نادي توربين بوتسدام.

حققت كذلك بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، وكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا مع منتخب ألمانيا للسيدات.

اعتزلت كرة القدم في سن مبكر بعام الـ26.

بعد اعتزالها اتجهت لمهنة التدريب بعد حصولها علي الرخصة من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ماري لويس الدوري الألماني يونيون برلين

ترامب: لدينا نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا.. وسنفرض حصارًا على إيران
