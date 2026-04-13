باتت ماري لويس أيتا، مدربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين بالدوري الألماني، هي الأولى التي تشغل هذا المنصب في البوندسليجا و الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

تعيين ماري لويس على رأس القيادة الفنية لفريق يونيون برلين الألماني، جاء بعد إقالة المدرب المقال شتيفن باومغارت لسوء النتائج، ولكنها المرة الأولي التي يتم فيها تعيين سيدة مدربة فريق كرة قدم بأوروبا.

أبرز المعلومات عن ماري لويس مدربة يونيون برلين

ماري لويس أيتا تبلغ من العمر 34 عامًا

خاضت تجربة مع أندية توربين بوتسدام، فيردر بريمن وهيرفورد في الدوري الألماني للسيدات.

حققت لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2010 مع نادي توربين بوتسدام.

حققت كذلك بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، وكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا مع منتخب ألمانيا للسيدات.

اعتزلت كرة القدم في سن مبكر بعام الـ26.

بعد اعتزالها اتجهت لمهنة التدريب بعد حصولها علي الرخصة من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

لأول مرة.. سيدة تتولى تدريب فريق أول بالدوري الألماني.. ما التفاصيل؟

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال



