دوري إنجليزي ومصري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 13/04/2026

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليدز في الدوري الإنجليزي، ومباراة الهلال ضد السد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

غزل المحلة ضد وادي دجلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

فاركو ضد حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

طلائع الجيش ضد بتروجيت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

البنك الأهلي ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين

الأهلي ضد الدحيل - 4:45 مساء - بي إن سبورت 1

الهلال ضد السد - 8:00 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

ليفانتي ضد خيتافي - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

فيورنتينا ضد لاتسيو - 8:45 مساء - منصة starzplay

