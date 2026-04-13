دخلت نجمة البوب والممثلة الأمريكية، سابرينا كاربنتر، قوائم "تريند" محرك البحث "جوجل"، تزامناً مع الجدل المثار حول سخريتها من سماع "زغرودة" خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا" في أمريكا.

وظهرت سابرينا في مقطع فيديو وهي في حالة انزعاج، خلال حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بافتتاح مهرجان "كوتشيلا للموسيقى والفنون" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد سماعها صوت "زغرودة" أطلقتها إحدى المعجبات، حيث وجهت نجمة البوب حديثها إلى المعجبة قائلة: "هل هذا ما تفعلينه؟ لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم.. الصراخ؟ ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

اعتذار سابرينا كاربنتر

تراجعت النجمة الأمريكية عن موقفها بعد الحفل، وقدمت اعتذاراً عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وكتبت: "أعتذر، لم أرَ هذا الشخص بعيني ولم أسمع بوضوح، كان رد فعلي مزيجاً من الحيرة والسخرية ولم يكن بقصد الإساءة. كان بإمكاني التصرف بشكل أفضل، الآن عرفت ما هي الزغرودة، وأرحب بكل الهتافات والتشجيعات من الآن فصاعداً".

ونشرت سابرينا كاربنتر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من حفلها ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا"، وقدمت الشكر للجمهور على "الحضور، والانتظار في الشمس الحارقة، وغناء كل كلمة".

كما وجهت الشكر إلى ضيوفها في الحفل من نجوم السينما الأمريكية، ومنهم: صامويل جاكسون، سوزان ساراندون، ويل فيريل، سام إليوت، وكوري فوجلمانس.

مشاركة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

يذكر أن محمد رمضان أثار جدلاً واسعاً خلال مشاركته العام الماضي ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا"، إذ ظهر في حفل له وهو يرتدي بدلة اعتبرها البعض قريبة من تصميم ملابس "الرقص الشرقي".

