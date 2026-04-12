"بعد مشاركته أمام تشيلسي".. برناردو سيلفا يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

09:40 م 12/04/2026
    برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي
    برناردو سيلفا
    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد1
    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد
    برناردو سيلفا وجوارديولا
    برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي
    برناردو سيلفا
    برناردو سيلفا
    كريستيانو رونالدو يحتفل مع زميليه برناردو سيلفا واندريه سيلفا بعد افتتاحه التسجيل في مرمى روسيا 21 حزيران/يونيو 2017
    الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (في الوسط) يتلقى تهنئة زميليه البرتغالي برناردو سيلفا (الى اليسار) والالماني لوروا سانيه، بعد تسجيله هدفا لناديه مانشستر سيتي في مرمى بيرلني، ضمن المرحلة التاسعة من بطولة انكل
    البرتغالي برناردو سيلفا يحتفل بهدفه في مرمى مرسيليا

حقق النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مان سيتي، رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد مشاركته أمام تشيلسي اليوم.

وشارك سيلفا في فوز فريقه الكبير على حساب البلوز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي.

رقم تاريخي لبرناردو سيلفا في الدوري الإنجليزي

وبمشاركة سيلفا في مباراة السيتي وتشيلسي اليوم، يكون وصل للمباراة رقم 297 في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ليتخطى مواطنه لويس بوا مورتي مهاجم أرسنال وساوثهامبتون السابق.

وتخطى سيلفا لويس بوا مورتي مهاجم أرسنال وساوثهامبتون، الذي يمتلك 296 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي مع مختلف الفرق، التي لعب لها.

كما أن سيلفا بات أكثر لاعب برتغالي يشارك أساسيا في مباريات بالدوري الإنجليزي، برصيد 235 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أرقام برناردو سيلفا مع مان سيتي

وكان النجم البرتغالي برناردو سيلفا انضم إلى فريق مان سيتي، في يوليو من عام 2017 قادما من فريق موناكو الفرنسي.

ومنذ انضمام سيلفا للسيتي، شارك مع الفريق في 451 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 76 هدفا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

