حقق النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مان سيتي، رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد مشاركته أمام تشيلسي اليوم.

وشارك سيلفا في فوز فريقه الكبير على حساب البلوز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي.

رقم تاريخي لبرناردو سيلفا في الدوري الإنجليزي

وبمشاركة سيلفا في مباراة السيتي وتشيلسي اليوم، يكون وصل للمباراة رقم 297 في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ليتخطى مواطنه لويس بوا مورتي مهاجم أرسنال وساوثهامبتون السابق.

وتخطى سيلفا لويس بوا مورتي مهاجم أرسنال وساوثهامبتون، الذي يمتلك 296 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي مع مختلف الفرق، التي لعب لها.

كما أن سيلفا بات أكثر لاعب برتغالي يشارك أساسيا في مباريات بالدوري الإنجليزي، برصيد 235 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أرقام برناردو سيلفا مع مان سيتي

وكان النجم البرتغالي برناردو سيلفا انضم إلى فريق مان سيتي، في يوليو من عام 2017 قادما من فريق موناكو الفرنسي.

ومنذ انضمام سيلفا للسيتي، شارك مع الفريق في 451 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 76 هدفا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

