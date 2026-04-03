اقترب بلال عطية لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى فريق راسينج الإسباني خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة الأهلي على عرض الفريق الإسباني لضم اللاعب.

وخطف عطية الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد أدائه الميزة رفقة فريق الشباب بالأهلي، كذلك مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم.

تفاصيل انتقال بلال عطية لراسينج الإسباني

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي وافق على عرض راسينج الإسباني لضم بلال عطية، اللاعب سيبدا في إنهاء إجراءات تصريح العمل والتأشيرة بداية من الغد".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، هو من أدار المفاوضات من جانب الأهلي مع نادي راسينج بشأن انتقال بلال عطية للفريق الإسباني".

وتابع: "عطية سينتقل إلى فريق راسينج الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب سيطير إلى إسبانيا يوم 15 أبريل الجاري، بعد نهاية موسم فريقه في قطاع الناشئين".

أرقام بلال عطية مع الأهلي

ولم يظهر كثيرا صاحب الـ18 عاما رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي حيث اكتفى بالظهور في مباراتين فقط، ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وحتى الأن لم يتمكن عطية من الظهور رفقة الأهلي، في أي مباراة سواء ببطولة الدوري أو بطولة أفريقيا، حيث لم يظهر سوى في مباراتين ببطولة كأس عاصمة مصر.

بلال عطية يلحق بحمزة عبد الكريم

وسيلحق عطية بزميله حمزة عبد الكريم في الدوري الإسباني، حيث انتقل عبد الكريم لاعب فريق الشباب بالأهلي، إلى فريق برشلونة أتليتك في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند أحقية الشراء مع نهاية الموسم.

