بعد 22 عامًا.. أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

يقدم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويشهد لقاء اليوم منافسة قوية لتوتنهام الذي يبحث عن الهروب من شبح الهبوط، بسبب موقفه الصعب، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 38 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: فوفانا، أتشيمبوج، هاتو، وكوكوريلا.

الوسط: كايسيدو، سانتوس، فرنانديز.

الهجوم: نيتو، ديلاب، وكول بالمر



تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: بيدرو بورو - دانسو - ميكي فان دي فين - ديستني أودوجي

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - جوا بالينها - كونور جالجر

خط الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

متابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: محاولة هجومية لصالح تشيلسي بعد عرضية من بيدرو نيتو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع توتنهام ينجح في إبعاد الكرة.

الدقيقة 8: عرضية خطيرة لتوتنهام من ركلة ركنية نفذها بيدرو بورو، لكن دفاع تشيلسي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة بعيدًا عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 11: القائم يحرم توتنهام من هدف محقق بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حيث ارتقى ماتياس تيل وحول الكرة برأسية قوية، لكنها تصطدم بالقائم الأيمن لحارس تشيلسي وتحرم فريقه من التقدم.

الدقيقة 14: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تسديدة قوية من كول بالمر من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس توتنهام كينسكي يتألق وينقذ مرماه ببراعة ويحرم الفريق من هدف محقق.

الدقيقة 18: هدف أولي لصالح تشيلسي سجله إنزو فرنانديز

الدقيقة 24: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تمريرة مميزة واستلام جيد من ليام ديلاب على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها تمر أعلى المرمى وسط حسرة من لاعبي الفريق.

الدقيقة 30: العارضة تحرم تشيلسي من هدف بعد تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 42: بطاقة صفراء لميكي فان دي فين لاعب توتنهام بعد تدخل قوي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+1: إنتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.