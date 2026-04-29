يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت القاهرة، و يستضيفها ملعب ميتروبوليتانو .

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة آرسنال

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – مارك بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري

خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – جوني كاردوسو – أديمولا لوكمان

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

تشكيل آرسنال لمواجهة أتليتكومدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي- جابرييل مارتينيلي- فيكتور جيوكيريس.

متابعة مباراة آرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: هجمة خطيرة لصالح أتليتكو مدريد من الجهة اليمني ودفاعات آرسنال تتصدي.

الدقيقة 6: أرسنال أهدر فرصة هدف محقق، بعد كرة عرضية من مادويكي ويقابلها هينكابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 14: فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز من حدود منطقة الجزاء، لكن ديفيد رايا يتصدى ويُنقذ الموقف.



الدقيقة 16: فرصة هدف لأرسنال بعد تمريرة تصل إلى أوديجارد الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع يتصدى للكرة.



الدقيقة 28: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد كرة عرضية ارتقى لها جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 30: فرصة خطيرة لأرسنال بعد تسديدة قوية من مادويكي من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر بجوار القائم.

الدقيقة 36: محاولة لأتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز من خارج منطقة الجزاء، لكن الدفاع يتصدى لها.

الدقيقة 44: جيوكيريس يسجل الهدف الأول لآرسنال

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع



الدقيقة 45+2: الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف نظيف.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

الدقيقة 57: جاء هدف أتلتيكو مدريد الأول بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز من ركلة جزاء، لتسكن الكرة الشباك.



الدقيقة 63: العارضة تحرم أتلتيكو مدريد من هدف محقق بعد تسديدة من جريزمان من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 74: هدف ضائع لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة تصل إلى لوكمان داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية، لكن ديفيد رايا يتصدى وينقذ الموقف.

الدقيقة 85: محاولة لأرسنال بعد تمريرة عرضية قابلها تروسارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع يتصدى لها.



الدقيقة 89: فرصة خطيرة لأرسنال بعد تسديدة قوية من رايس من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر بجوار القائم.



الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع