مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:13 م 29/04/2026

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام أتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق صافرة آرسنال وأتليتكو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آرسنال لمواجهة أتليتكومدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- هينكابي.
خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- مارتن أوديجارد.
خط الهجوم: نوني مادويكي- جابرييل مارتينيلي- فيكتور جيوكيريس.


دكة البدلاء:

كيبا أريزابالاجا - ستيفورد - موسكير - بوكايو ساكا - جابرييل خيسوس - إيبريتشي إيزي - نوريجارد - ليونارد تروسارد - ريكاردو كالافيوري - لويس سكيلي - دومان - سالمون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

