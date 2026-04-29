أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام أتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق صافرة آرسنال وأتليتكو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آرسنال لمواجهة أتليتكومدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي- جابرييل مارتينيلي- فيكتور جيوكيريس.



دكة البدلاء:

كيبا أريزابالاجا - ستيفورد - موسكير - بوكايو ساكا - جابرييل خيسوس - إيبريتشي إيزي - نوريجارد - ليونارد تروسارد - ريكاردو كالافيوري - لويس سكيلي - دومان - سالمون

