قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه بحث اليوم في اتصال هاتفي مع بوتين الملفين الإيراني والأوكراني.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدًا أن القوات الأمريكية دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر، وأكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها".

وأوضح ترامب، أن نسبة التضخم في إيران في أعلى مستوياتها، وأن الاقتصاد الإيراني ينهار وعملتها لا قيمة لها.