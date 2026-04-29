ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا

كتب : وكالات

11:16 م 29/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه بحث اليوم في اتصال هاتفي مع بوتين الملفين الإيراني والأوكراني.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدًا أن القوات الأمريكية دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر، وأكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها".

وأوضح ترامب، أن نسبة التضخم في إيران في أعلى مستوياتها، وأن الاقتصاد الإيراني ينهار وعملتها لا قيمة لها.

فيديو قد يعجبك



حسن شحاتة: طالبت بتعيين حسام حسن للفراعنة.. ومعتمد جمال استفاد من خبراتي
البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"