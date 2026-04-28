أعلن نادي غرناطة الإسباني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى لوكا زيدان، خلال مباراة الفريق أمام ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان حارس المرمى الجزائري، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ألميريا، بعد اصطدام قوي مع مهاجم مهاجم ألميريا، في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليغادر أرضية الملعب بسبب هذه الإصابة.

تفاصيل إصابة لوكا زيدان

وكشف فريق غرناطة الإسباني، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى، أثبتت إصابته بكسر في الفك والذقن".

وأوضح النادي في بيانه، أن خطة العلاج الخاصة باللاعب سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، من قبل الجهاز الطبي للنادي.

وفي سياق متصل، أوضحت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مشاركة حارس المرمى في المونديال رفقة منتخب الجزائر باتت مهددة بسبب الإصابة.

ويعد لوكا زيدان، هو حارس المرمى الأساسي لمنتخب محاربي الصحراء خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مشاركته أساسيا رفقة المنتخب في كأس أمم أفريقيا الماضية بالمغرب.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في 3 دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026، حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الأرجنتين، النمسا والأردن".

