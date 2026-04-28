الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"أزمة للجزائر قبل المونديال".. غرناطة الإسباني يعلن تفاصيل إصابة لوكا زيدان

كتب : يوسف محمد

01:57 م 28/04/2026
أعلن نادي غرناطة الإسباني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى لوكا زيدان، خلال مباراة الفريق أمام ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان حارس المرمى الجزائري، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ألميريا، بعد اصطدام قوي مع مهاجم مهاجم ألميريا، في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليغادر أرضية الملعب بسبب هذه الإصابة.

تفاصيل إصابة لوكا زيدان

وكشف فريق غرناطة الإسباني، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى، أثبتت إصابته بكسر في الفك والذقن".

وأوضح النادي في بيانه، أن خطة العلاج الخاصة باللاعب سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، من قبل الجهاز الطبي للنادي.

وفي سياق متصل، أوضحت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مشاركة حارس المرمى في المونديال رفقة منتخب الجزائر باتت مهددة بسبب الإصابة.

ويعد لوكا زيدان، هو حارس المرمى الأساسي لمنتخب محاربي الصحراء خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مشاركته أساسيا رفقة المنتخب في كأس أمم أفريقيا الماضية بالمغرب.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في 3 دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026، حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الأرجنتين، النمسا والأردن".

أقرأ أيضًا:

"بعد ثلاثية بيراميدز".. ماذا يحتاج الأهلي لضمان التأهل لدوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

مصراوي" يكشف كواليس أزمة إمام عاشور بعد ثلاثية بيراميدز"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة