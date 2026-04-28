مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

فيديو أهداف باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ في دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

11:16 م 28/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (1)
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (3)
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (4)
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (5)
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (2)
  • عرض 7 صورة
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق بايرن ميونخ الألماني اللاعب هاري كين في الدقيقة ال17 من عمر المباراة ثم تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقدم اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة ال24 من عمر المباراة.

بينما سجل الهدف الثاني والتقدم لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب جواو نيفيس في الدقيقة ال33 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ بقدم اللاعب مايكل أوليز في الدقيقة ال41 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثالث والتقدم لصالح باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة ال5+45.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-2 في دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

اقرا ايضاً:

لينك أهداف المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
"نطق الشهادة".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مختار نوح وسبب تأجيل الجنازة
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
مصطفى يونس يهاجم لاعبى الأهلي: اللي مش بيقاتل لازم يمشي ويتباع
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار

المزيد

إعلان

