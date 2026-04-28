يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق بايرن ميونخ الألماني اللاعب هاري كين في الدقيقة ال17 من عمر المباراة ثم تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقدم اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة ال24 من عمر المباراة.

بينما سجل الهدف الثاني والتقدم لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب جواو نيفيس في الدقيقة ال33 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ بقدم اللاعب مايكل أوليز في الدقيقة ال41 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثالث والتقدم لصالح باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة ال5+45.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-2 في دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

