إبراهيم حسن يكشف لمصراوي موقف صلاح من وديتي منتخب مصر

كتب : هند عواد

11:26 م 28/04/2026

محمد صلاح

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، مدة غياب محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد تعرضه للإصابة، وموقفه من مباراتي منتخب مصر الوديتين.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، يومي 28 مايو و6 يوليو على التوالي، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

وتقام النسخة 23 من كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاثة بلدان في أمريكا الشمالية هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة

موعد عودة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يوم السبت الماضي 25 أبريل الحالي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 59.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح سيغيب لمدة 4 أسابيع، بالتالي يلحق بمباراة البرازيل التي ستكون قبل كأس العالم في أمريكا".

منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم 2026 البرازيل

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
