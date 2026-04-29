4 مباريات في 11 يوما.. مانشستر سيتي في مأزق بسبب الجدول

يشعر مانشستر سيتي بالإحباط بسبب الضغط الذي يواجه في جدول المباريات، إذ سيخوض الفريق أربع مباريات في 11 يوماً خلال الشهر المقبل، وذلك بعد إعادة جدولة مباراتين رئيسيتين في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستضيف فريق بيب جوارديولا كريستال بالاس يوم الأربعاء 13 مايو، وسيسافر إلى بورنموث بعد ستة أيام، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت 16 مايو.

وكان من المقرر إقامة مباراة كريستال بالاس يوم 22 مارس، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال، بينما تم تأجيل مباراة بورنموث بسبب تعارضها مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

غضب مانشستر سيتي بسبب ضغط المباريات

ذكرت صحيفة "بي بي سي"، أن مانشستر سيتي يشعر بالإحباط من طول المدة التي استغرقتها مباراة كريستال بالاس لتأكيد موعدها، ويشعرون بأن مبدأ إعادة جدولة المباريات في أقرب وقت ممكن لم يتم اتباعه.

ويجادل مانشستر سيتي بأن الدوري الإنجليزي الممتاز كان على علم بضرورة إعادة جدولة تلك المباراة في 4 فبراير، عندما فاز السيتي على نيوكاسل ليحجز مكانه في نهائي كأس كاراباو، لكن الأمر استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر للتوصل إلى هذا القرار.

وقدم نادي مانشستر سيتي ثلاثة بدائل مختلفة لمباراة كريستال بالاس في الأسابيع التي تبدأ في 20 و27 أبريل، بالإضافة إلى 4 مايو، ولكن تم إعادة جدولة مباراة بيرنلي في الموعد الأول، ومشاركة فريق أوليفر جلاسنر في الدوري الأوروبي للمؤتمر الأوروبي استبعدت الخيارات الأخرى.

ولا يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أن تتعارض أي مباريات مع نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 20 مايو، ولهذا السبب تقام مباراة بورنموث في اليوم السابق، ورغم ذلك يشار إلى أن أرسنال حصل على إذن للعب مباراته في الدوري ضد وولفرهامبتون في 18 فبراير على الرغم من إقامة أربع مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا في نفس الليلة.

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي



جاءت المباريات المتبقية لمانشستر سيتي كالآتي:

4 مايو: إيفرتون (خارج أرضه)

9 مايو: برينتفورد (على أرضه)

13 مايو: كريستال بالاس (على أرضه)

16 مايو: نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي

19 مايو: بورنموث (خارج أرضه)

24 مايو: أستون فيلا (على أرضه)

اقرأ أيضًا:



منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة بـ730 مليون جنيه.. ما التفاصيل؟



بينهم ياسر إبراهيم.. موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مباراة القمة