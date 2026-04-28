كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل استعدادات الفراعنة لخوض مباراتين وديتين، قبل كأس العالم 2026.

منتخب مصر في كأس العالم 2026

يشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

وتقام النسخة 23 من كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاثة بلدان في أمريكا الشمالية هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

مباراتان وديتان لمنتخب مصر

قال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لمصراوي: "سنخوض مباراتين وديتين الأولى أمام روسيا على ستاد العاصمة الإدارية، يوم 28 مايو المقبل، والمباراة الثانية ستكون أمام البرازيل يوم 6 يونيو قبل كأس العالم في أمريكا".

