خبير طاقة: الإمارات ستستفيد من مغادرة "أوبك"

كتب : داليا الظنيني

11:08 م 28/04/2026

أوضح الدكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة والنفط، أن التوجهات المتعلقة باحتمالية خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك" لا يمكن اختزالها في الشق المالي فقط، بل هي خطوة تتداخل فيها الأبعاد السياسية مع الاستراتيجيات النفطية بعيدة المدى.

وقال سلامة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحصة الإنتاجية التي أقرتها المنظمة للإمارات منذ قرابة أربعة أعوام، والبالغة 3.5 مليون برميل يوميًا، باتت تشكل عائقًا أمام تطلعات أبوظبي التي ترغب في التحرر من هذه الالتزامات لتعظيم استثماراتها وزيادة وتيرة إنتاجها النفطي.

وأضاف أن البنية الاقتصادية للإمارات لن تتأثر سلبًا بهذا التحول، مرجعًا ذلك إلى ضخ الدولة استثمارات مليارية ضخمة لرفع كفاءة حقولها وتطوير قدراتها التقنية، بما يضمن لها مكانة راسخة في خارطة الطاقة الدولية بعيدًا عن مظلة المنظمة.

وأشار سلامة في ختام حديثه إلى أن مغادرة "أوبك" ستمنح صانع القرار الإماراتي مرونة أكبر في إدارة الثروة النفطية، واتخاذ مواقف إنتاجية مستقلة تتوافق مع احتياجاتها الخاصة، مما يعزز قدرة الدولة على المناورة والتكيف السريع مع التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية.

حرب إيران أوبك الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
أخبار المحافظات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا

أخبار

المزيد

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"