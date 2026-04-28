قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن البلاد مقبلة على موجة من التقلبات الجوية الربيعية القوية، تمتد من الخميس إلى السبت، وتتسم بتغيرات حادة في الأحوال الجوية.

وأوضح "فهيم" في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذه الفترة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للعواصف وسقوط أمطار، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات واتخاذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح يوم الخميس 30 أبريل على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة 1 مايو على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

