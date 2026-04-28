أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تنظيم مواجهة ودية كبرى تجمع بين المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن، ونظيره الروسى، والمقررة إقامتها يوم 28 مايو المقبل.

ووفقا لما جاء فى البيان، يحتضن «استاد مصر» بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات هذا اللقاء المرتقب، الذى يأتى ضمن الأجندة الدولية لتعزيز الاحتكاك القوى للمنتخب مع المدارس الكروية المختلفة قبل العودة للسباق الرسمى.

وتأتى هذه المباراة كخطوة مهمة، ضمن برنامج الإعداد المكثف، الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، المدير الفنى لتجهيز «الفراعنة» بالشكل الأمثل لمنافسات كأس العالم 2026.

وتابع البيان: "يسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، من خلال مواجهة المنتخب الروسى إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطبيق أفكار تكتيكية جديدة، تضمن ظهور المنتخب بمستوى يليق بسقف طموحات الجماهير فى المحفل العالمى المقبل. وتنتظر الجماهير المصرية هذه السهرة الكروية، حيث ستكون الفرصة سانحة لمشاهدة «تكتيك» العميد فى مواجهة القوة البدنية للروس، فى ليلة ستتحول فيها العاصمة الإدارية إلى محط أنظار العالم".

قد يحتفل بالقمة.. سيناريو يمنح الزمالك لقب الدوري أمام الأهلي



مصدر يكشف لمصراوي.. من يحرس عرين الأهلي في قمة الزمالك؟



