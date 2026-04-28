الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

إعلان

رسميًا.. الكشف عن ملعب مباراة مصر وروسيا الودية

كتب : محمد عبد الهادي

10:40 م 28/04/2026

منتخب مصر

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تنظيم مواجهة ودية كبرى تجمع بين المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن، ونظيره الروسى، والمقررة إقامتها يوم 28 مايو المقبل.

ووفقا لما جاء فى البيان، يحتضن «استاد مصر» بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات هذا اللقاء المرتقب، الذى يأتى ضمن الأجندة الدولية لتعزيز الاحتكاك القوى للمنتخب مع المدارس الكروية المختلفة قبل العودة للسباق الرسمى.

وتأتى هذه المباراة كخطوة مهمة، ضمن برنامج الإعداد المكثف، الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، المدير الفنى لتجهيز «الفراعنة» بالشكل الأمثل لمنافسات كأس العالم 2026.

وتابع البيان: "يسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، من خلال مواجهة المنتخب الروسى إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطبيق أفكار تكتيكية جديدة، تضمن ظهور المنتخب بمستوى يليق بسقف طموحات الجماهير فى المحفل العالمى المقبل. وتنتظر الجماهير المصرية هذه السهرة الكروية، حيث ستكون الفرصة سانحة لمشاهدة «تكتيك» العميد فى مواجهة القوة البدنية للروس، فى ليلة ستتحول فيها العاصمة الإدارية إلى محط أنظار العالم".

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
"خلصت على جوزها وهو نايم".. ماذا حدث في جريمة قتل الحسينية؟
"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق
إعلان

إعلان

