الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

موقفه من الكلاسيكو.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

كتب : محمد خيري

03:18 م 27/04/2026

كيليان مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل نحو أسبوعين من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وكان مبابي قد غادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسط شكوك حول تعرضه لإصابة عضلية.

تفاصيل إصابة مبابي

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض اللاعب لـ”تمزق عضلي في الساق اليسرى”، دون تحديد مدة غيابه بشكل دقيق، مكتفيًا بالإشارة إلى استمرار متابعة حالته خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية، من بينها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مبابي سيغيب بشكل مؤكد عن المباراة المقبلة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن النجم الفرنسي سيعمل على تسريع برنامجه العلاجي بهدف اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز أسباب الرفض وخطوات تقديم تظلم
