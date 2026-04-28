مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

"تفوق بافاري".. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي

كتب : يوسف محمد

11:51 ص 28/04/2026

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء، حينما يلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على حساب نظيره باريس سان جيرمان اليوم، على ملعب "حديقة الأمراء" بفرنسا، في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وتعد مباراة اليوم بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، هي المواجهة رقم 17 التي تجمع بينهما في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 16 مباراة من قبل.

وخلال 16 مباراة سابقة جمعت بين بايرن ميونخ وباريس، تمكن العملاق البافاري من تحقيق الفوز في 9 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 لقاءات ولم يحضر التعادل بينهما من قبل.

وسجل لاعبو بايرن ميونخ 21 هدفا في مرمى باريس سان جيرمان، فيما تلقت شباكهم 18 هدفا.

ويتقاسم الثنائي كليان مبابي وتشوبو موتينج، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات باريس والبايرن، برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

موعد مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، يوم 6 مايو المقبل، على ستاد "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ.

أقرأ أيضًا:

الغاني كريم الحسن: فضلت الزمالك على أوروبا.. وحسن شحاتة كان بمثابة والدي (حوار)

مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

مي الغيطي وأمير المصري أبرزهم.. نجوم مصريون يتألقون في سماء هوليوود
زووم

جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
أخبار المحافظات

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
رياضة محلية

هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
أخبار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة