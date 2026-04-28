يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء، حينما يلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على حساب نظيره باريس سان جيرمان اليوم، على ملعب "حديقة الأمراء" بفرنسا، في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وتعد مباراة اليوم بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، هي المواجهة رقم 17 التي تجمع بينهما في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 16 مباراة من قبل.

وخلال 16 مباراة سابقة جمعت بين بايرن ميونخ وباريس، تمكن العملاق البافاري من تحقيق الفوز في 9 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 لقاءات ولم يحضر التعادل بينهما من قبل.

وسجل لاعبو بايرن ميونخ 21 هدفا في مرمى باريس سان جيرمان، فيما تلقت شباكهم 18 هدفا.

ويتقاسم الثنائي كليان مبابي وتشوبو موتينج، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات باريس والبايرن، برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

موعد مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، يوم 6 مايو المقبل، على ستاد "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ.

الغاني كريم الحسن: فضلت الزمالك على أوروبا.. وحسن شحاتة كان بمثابة والدي (حوار)

مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب



