دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في يونيو من عام 2030.

تفاصيل مفاوضات برشلونة لضم جوليان ألفاريز

وذكرت صحيفة "ESPN" الإسبانية، أن برشلونة تواصل مع إدارة برشلونة، لمعرفة موقفهم من التعاقد مع ألفاريز في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن التعاقد مع ألفاريز يعد هدفا أساسيا للمدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك، في ظل اقتراب رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن أتليتكو مدريد، متردد بشكل كبير في الاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني.

أرقام ألفاريز مع أتليتكو مدريد هذا الموسم

وشارك ألفاريز خلال الموسم الحالي رفقة فريق أتليتكو مدريد، في 47 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

