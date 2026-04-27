مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المحتمل.. برشلونة يدخل في مفاوضات للتعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد

كتب : يوسف محمد

07:05 م 27/04/2026
    جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين
    جوليان ألفاريز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في يونيو من عام 2030.

تفاصيل مفاوضات برشلونة لضم جوليان ألفاريز

وذكرت صحيفة "ESPN" الإسبانية، أن برشلونة تواصل مع إدارة برشلونة، لمعرفة موقفهم من التعاقد مع ألفاريز في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن التعاقد مع ألفاريز يعد هدفا أساسيا للمدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك، في ظل اقتراب رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن أتليتكو مدريد، متردد بشكل كبير في الاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني.

أرقام ألفاريز مع أتليتكو مدريد هذا الموسم

وشارك ألفاريز خلال الموسم الحالي رفقة فريق أتليتكو مدريد، في 47 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

جوليان ألفاريز برشلونة الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

اقتصاد

أخبار مصر

رياضة محلية

أخبار مصر

أخبار

المزيد

