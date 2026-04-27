فان دايك يتحدث عن إصابة صلاح وتكريمه: معرفتي به تجعله يتعافى بسرعة

تحدث فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، عن إصابة زميله النجم المصري محمد صلاح التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا ثقته في قدرته على العودة سريعًا.

وشهدت المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس خروج محمد صلاح في الشوط الثاني متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية، وسط مخاوف من احتمالية غيابه حتى نهاية الموسم.

تصريحات فان دايك عن إصابة صلاح

وقال فان دايك، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا تايمز”، إن توقيت الإصابة يعد صعبًا للغاية، خاصة في نهاية الموسم، موضحًا أن مثل هذه اللحظات تحمل الكثير من المشاعر بالنسبة لأي لاعب.

وأضاف قائد ليفربول: “أتمنى ألا تطول فترة غيابه، ربما يعود الأسبوع المقبل، وربما لا، لا أملك معلومات مؤكدة”.

وتابع: “محمد صلاح سيحظى بالتكريم على أي حال، لكن في هذه المرحلة لا ينبغي التفكير بعيدًا، الأهم هو حالته الصحية الآن”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “معرفتي بمو تجعلني واثقًا من أنه سيتعافى سريعًا، ومع الدعم المناسب من حوله، علينا فقط الانتظار ومتابعة تطور حالته”.