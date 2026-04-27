الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

فان دايك يتحدث عن إصابة صلاح وتكريمه: معرفتي به تجعله يتعافى بسرعة

كتب : محمد خيري

03:00 م 27/04/2026

فان دايك ومحمد صلاح

تحدث فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، عن إصابة زميله النجم المصري محمد صلاح التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا ثقته في قدرته على العودة سريعًا.

وشهدت المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس خروج محمد صلاح في الشوط الثاني متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية، وسط مخاوف من احتمالية غيابه حتى نهاية الموسم.

تصريحات فان دايك عن إصابة صلاح

وقال فان دايك، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا تايمز”، إن توقيت الإصابة يعد صعبًا للغاية، خاصة في نهاية الموسم، موضحًا أن مثل هذه اللحظات تحمل الكثير من المشاعر بالنسبة لأي لاعب.

وأضاف قائد ليفربول: “أتمنى ألا تطول فترة غيابه، ربما يعود الأسبوع المقبل، وربما لا، لا أملك معلومات مؤكدة”.

وتابع: “محمد صلاح سيحظى بالتكريم على أي حال، لكن في هذه المرحلة لا ينبغي التفكير بعيدًا، الأهم هو حالته الصحية الآن”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “معرفتي بمو تجعلني واثقًا من أنه سيتعافى سريعًا، ومع الدعم المناسب من حوله، علينا فقط الانتظار ومتابعة تطور حالته”.

عودة بنتايك.. الزمالك بالقوة الضاربة في مواجهة إنبي بالدوري
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية - فيديو
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته
عاصفة رعدية قوية تضرب أمريكا.. مقتل شخصين ونزوح عشرات الأسر في تكساس (صور)
