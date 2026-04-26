الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

اشبيلية

الدوري الإسباني

فياريال

1 0
22:00

سيلتا فيجو

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

2 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
21:45

يوفنتوس

"بمشاركة هيثم حسن".. ريال أوفييدو يتلقى الهزيمة بثنائية أمام إلتشي بالدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

08:08 م 26/04/2026
تلقى فريق ريال أوفييدو الإسباني الهزيمة أمام نظيره إلتشي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ريال أوفييدو أمام إلتشي في بطولة الدوري الإسباني، مشاركة النجم المصري هيثم حسن بشكل أساسي رفقة أوفييدو منذ بداية المباراة.

أهداف مباراة ريال أوفييدو وإلتشي بالدوري الإسباني

وأحرز ثنائية فريق إلتشي في اللقاء، كلا من، بيدرو بيجاس في الدقيقة الـ6، قبل أن يضاعف زميله جونزالو فيلار النتيجة في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف ريال أوفييدو الوحيد في اللقاء، اللاعب إلياس شعيرة في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ترتيب ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

وبات فريق ريال أوفييدو على أعتاب الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يتذيل حاليا جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعهم من 33 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر رفع إلتشي رصيده من النقاط، بعد الفوز في مباراة اليوم، إلى 38 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

هيثم حسن ريال أوفييدو الدوري الإسباني

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
