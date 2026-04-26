تلقى فريق ريال أوفييدو الإسباني الهزيمة أمام نظيره إلتشي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ريال أوفييدو أمام إلتشي في بطولة الدوري الإسباني، مشاركة النجم المصري هيثم حسن بشكل أساسي رفقة أوفييدو منذ بداية المباراة.

أهداف مباراة ريال أوفييدو وإلتشي بالدوري الإسباني

وأحرز ثنائية فريق إلتشي في اللقاء، كلا من، بيدرو بيجاس في الدقيقة الـ6، قبل أن يضاعف زميله جونزالو فيلار النتيجة في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف ريال أوفييدو الوحيد في اللقاء، اللاعب إلياس شعيرة في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ترتيب ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

وبات فريق ريال أوفييدو على أعتاب الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يتذيل حاليا جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعهم من 33 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر رفع إلتشي رصيده من النقاط، بعد الفوز في مباراة اليوم، إلى 38 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

