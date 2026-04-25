تحول ملعب سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد، إلى ملعب تنس ترابي بشكل مؤقت، وذلك لاستقبال فعاليات بطولة مدريد المفتوحة للتنس "Mutua Madrid Open".

سبب تحول معقل ريال مدريد إلى ملعب تنس

ووفقاً لشبكة "lentedesportiva" فإن هذا التحول يأتي في ظل التوجه الجديد للملعب ليصبح منشأة متعددة الاستخدامات، إذ سيتم استخدام الأرضية لاستضافة فعاليات تنس خاصة بمشاركة عدد من أبرز نجوم الرياضة العالميين.

نجوم كرة القدم والتنس يجتمعون في ملعب ريال مدريد

وشهد الحدث مشاركة جود بيلينجهام وتيبو كورتوا من ريال مدريد، اللذين إذ خاض الثنائي مباراة زوجي ترفيهية أمام أسطورتين في عالم التنس رافاييل نادال وجانيك سينر.

كما تولى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد دور الحكم خلال الفعالية، كما قام بتقديم قميص النادي للاعب التنس الإيطالي جانيك سينر.

وشهدت الفعالية أيضاً حضور نجمة التنس إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً إلى جانب تواجد لاعبة ريال مدريد للسيدات ليندا كايسيدو.

وأشارت الشبكة أن العرض تم تنظيمه بواسطة فيليسيانو لوبيز وجاربيني موجوروزا، خاصة وأن أرضية التنس الترابية تم انشائها داخل الملعب في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة فقط.

كما أوضح التقرير أيضاً أن ملعب التنس المؤقت داخل البرنابيو سيتم تحويله إلى مساحة تدريب خاصة للاعبي بطولة مدريد المفتوحة، على أن تكون التدريبات مغلقة أمام الجمهور.

