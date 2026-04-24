أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، استقرار مواعيد التشغيل المعتمدة (المواعيد العادية)، وذلك لضمان انتظام حركة انتقال كافة الركاب يوميًا وفق التوقيت الجديد.

يأتي ذلك تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، بداية من ليلة الجمعة 24/4/2026 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

حسب المواعيد الحالية، يكون تحرك أول أتوبيس ترددي على الدائري من محطتي طريق الإسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وتحرك آخر أتوبيس من محطة الإسكندرية الزراعي الساعة 11 مساءً، وآخر أتوبيس من محطة المشير طنطاوي الساعة الثانية عشرة مساءً.

