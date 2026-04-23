مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة في مجموعة مصر.. مقترح أمريكي يثير الجدل قبل كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

11:02 ص 23/04/2026

لاعبو منتخب إيطاليا في جنوب إفريقيا 2010_5_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، طلبا مفاجئا من المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، قبل أقل من شهرين من كأس العالم 2026.

مبعوث ترامب يطلب من فيفا استبدال إيران بإيطاليا

ذكرت الصحيفة أن مبعوثاً لدونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بعد أن توترت العلاقات بينهما وسط هجمات الرئيس الأمريكي على البابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لصحيفة فايننشال تايمز: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم، أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري رؤية الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. بأربعة ألقاب، يمتلكون التاريخ الذي يبرر مشاركتهم".

فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة على التالي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق القاري.

وتشارك إيران في كأس العالم 2027، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وكانت إيران طلبت من فيفا نقل مبارياتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

منتخب إيطاليا منتخب مصر إيران ترامب كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
رياضة محلية

القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
زووم

"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
حوادث وقضايا

تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

