مفاجأة في مجموعة مصر.. مقترح أمريكي يثير الجدل قبل كأس العالم 2026

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، طلبا مفاجئا من المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، قبل أقل من شهرين من كأس العالم 2026.

مبعوث ترامب يطلب من فيفا استبدال إيران بإيطاليا

ذكرت الصحيفة أن مبعوثاً لدونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بعد أن توترت العلاقات بينهما وسط هجمات الرئيس الأمريكي على البابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لصحيفة فايننشال تايمز: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم، أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري رؤية الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. بأربعة ألقاب، يمتلكون التاريخ الذي يبرر مشاركتهم".

فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة على التالي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق القاري.

وتشارك إيران في كأس العالم 2027، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وكانت إيران طلبت من فيفا نقل مبارياتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

